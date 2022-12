Mercato – L’Inter pensa al vice Onana: c’è anche Sommer in lista

André Onana è ormai diventato il portiere titolare dell' Inter . In pochi mesi il numero uno camerunense ha ribaltato le gerarchie e rimpiazzato definitivamente Samir Handanovic . Quest'ultimo a fine stagione potrebbe lasciare i nerazzurri che, pertanto, sono già alla ricerca di un nuovo vice portiere .

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul taccuino dell'Inter ci sarebbero due nomi, entrambi in scadenza a giugno 2023. Il primo è Altay Bayindir , 24enne portiere del Fenerbache con alcune presenze con la nazionale turca.

Se Bayindir può essere visto più come una scommessa, con Sommer l'Inter punterebbe sull'usato sicuro. Anzi, al momento attuale, il portiere del Borussia potrebbe avere anche uno status troppo elevato per poter accontentarsi di un semplice posto da secondo portiere. Nuovamente, dunque, potrebbe crearsi concorrenza tra i numeri uno nerazzurri, un po' come successo all'inizio di questa stagione.