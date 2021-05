Inter, bonus Scudetto nell’operazione Vidal: un milione di euro al Barcellona

I nerazzurri chiamati a rispettare i patti stipulati un anno fa

In attesa degli onori - in attesa, cioè, della premiazione ufficiale dell'Inter neo-campione d'Italia - in viale della Liberazione è tempo di mettere mano alla calcolatrice e di confrontarsi con gli oneri che la vittoria dello Scudetto comporta: e se, da un lato, i calciatori hanno fatto sapere di voler rinunciare al premio per lo Scudetto per essere di supporto alla situazione finanziaria della società, c'è qualcun altro che quel bonus lo esige, e sta già cominciando a battere cassa per riscuoterlo.