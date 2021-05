Serena sullo Scudetto dell’Inter: “Il capolavoro di Marotta”

Aldo Serena, ex attaccante dell‘Inter dei record di Trapattoni, ha analizzato la vittoria nerazzurra dello Scudetto per le pagine di Repubblica, parlando anche del proprio amore per il club. Serena ha dichiarato: “Ho giocato in Inter,...

Pietro Magnani

Serena ha dichiarato: "Ho giocato in Inter, Milan e Juve. Ma sono sempre stato interista, fin da bambino. Mia zia mi regalo le maglie di tutte e tre le squadre, ma io scelsi i nerazzurri. Lo Scudetto dell'Inter? Merito di Marotta. La società è stata brava ad ingaggiarlo subito dopo che se ne è andato dalla Juventus. Preziosissimo anche perché ha convinto a seguirlo anche Conte".

"L'Inter ha fatto qualcosa di straordinario, sfruttando la mancanza della Juventus che ha azzardato l'ingaggio di Pirlo. Puoi essere talentuoso quanto vuoi. ma se non hai mai parlato ad un gruppo, non hai mai preparato una singola partita, faticherai per forza a programmare una intera stagione".