INTERISTI ON THE ROAD – Salcedo e Dimarco incantano l’Hellas, Dalbert titolare. Riposo per Joao Mario

Torna l'appuntamento settimanale con la rubrica di Passioneinter.com

Marco Accarino

"Joao Mario, Lazaro, i baby Esposito, Agoumé e Pirola: la dirigenza dell’Inter ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dall’attuale progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte per garantire maggiore minutaggio e visibilità, giocatori ai quali si aggiunge anche Radja Nainggolan, passato al Cagliari nella finestra invernale. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

SALCEDO L'Hellas Verona festeggia una nuova salvezza. La formazione gialloblu è ormai una protagonista della Serie A: anche in questa stagione infatti ha mostrato un bel calcio orientato all'attacco. Nella partita della certezza va a segno proprio lui con un bel colpo di testa che firma il momentaneo 1-0, prima del pareggio dello Spezia. Nel dopo partita il tecnico Juric ha parole d'elogio per il talento che il prossimo anno potrebbe tornare all'Inter. Peccato solo per il palo che gli nega la personale gioia della doppietta.

NAINGGOLAN Il Cagliari strappa un punto d'oro contro il Napolo allo stadio Diego Armando Maradona ma la prestazione del belga non è tra le migliori: fatica moltissimo nel primo tempo per poi cercare migliore fortuna nel secondo. Nonostante tutto però rimane l'uomo chiave della squadra sarda impegnata fino all'ultimo nella lotta per la salvezza. Cagliari ed il Cagliari puntano su di lui per ottenere un altro anno di Serie A.

DIMARCO Nel ruolo di terzo difensore "centrale" in una difesa a tre dimostra di potersi adattare. Anche nella delicata gara contro lo Spezia si mette in luce con una gara precisa ed attenta, nonostante il gol subìto da Saponara. In fase offensiva è sempre una mano in più, anche se con compiti ovviamente limitati rispetto ai tempi in cui si occupava della fascia sinistra, anche sui calci piazzati: solo la traversa infatti gli impedisce di andare a segno su calcio di punizione.

"

DALBERT Ancora titolare con il Rennais il difensore brasiliano cerca in questa ultimissima parte di stagione di convincere la squadra francese a puntare ancora su di lui. Gioca tutti i novanta minuti ma non riesce ad incidere sulla gara persa contro il Bordeaux con il risultato di 1-0.

GLI ALTRI — "Esposito non viene impiegato in Venezia-Chievo 3-1, così come Agoumé non scende in campo in Hellas-Spezia 1-1. Sorridono invece Di Gregorio e Pirola che giocano 90 minuti e guidano il Monza alla vittoria sulla Salernitana per 3-1. Festeggia anche Rivas che segna il gol del pareggio della Reggina contro la Cremonese nel match terminato 1-1, Schirò si conferma un titolarissimo della Carrarese, impegnato per 90 minuti nella gara contro la Pro Vercelli finita 0-0. Non convocato per Bologna-Fiorentina il giovane Vergani.

"Joao Mario guarda dalla panchina i propri compagni vincere contro il Nacional (2-0) prendendosi una giornata di riposo. Riposo anche per Lazaro con il Borussia 'Gladbach in Bundesliga. Non impiegato invece Gravillon in Lorient-Angers finita col risultato di 2-0. Campionato volto al termine per il St. Truiden di Colidio e Vagiannidis. 90 minuti in campo per Mulattieri in Maastricht-Volendam 2-2, Brazao non impiegato dal Real Oviedo. Causa infortunio Emmers non prende parte in Almere City-Ajax Jong 1-0.