Il vivaio nerazzurro è un tesoro: i nomi che potrebbero sanare il bilancio

D’accordo le necessità di bilancio, ma forse la Rosea la fa un po’ troppo “facile”. L’Inter già la scorsa estate ha tentennato molto a privarsi di Casadei, che veniva considerato un tesoro per il futuro e su cui fino all’ultimo ha cercato di ottenere un diritto di recompra. Proprio per questo pare difficile che il club, per il bene del bilancio, scelga di immolare i propri gioielli. Raramente i giocatori usciti dalla Primavera si sono dimostrati subito tanto promettenti. Soprattutto Fabbian e Mulattieri in Serie B stanno maturando molto e trascinando le proprie squadre a suon di goal e prestazioni maiuscole. Oristanio si sta facendo le ossa in Olanda, ma ha già stregato Roberto Mancini, uno che coi giovani ci vede lungo.

Insomma è un po’ presto per dare per scontato che l’Inter, a scatola chiusa, decida di vendere i propri giovani solo per il bene del bilancio. Inserirli parzialmente in qualche trattativa, come fatto con Satriano nell’affare Asllani, è possibile. Ma cederli a titolo definitivo in blocco pare difficile, oltre che poco sensato. Per tappare i buchi infatti, è più probabile che verranno usati i big, Brozovic e Dumfries in primis.