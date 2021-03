Dalla Spagna – L’Inter offre Vidal al Betis per avere William Carvalho in cambio

L’intervento cui dovrà sottoporsi questa mattina Arturo Vidal, farà saltare al cileno sicuramente le prossime tre partite di campionato. Il centrocampista dell’Inter, che avrebbe voluto riscattarsi in questo finale di stagione dopo un’annata decisamente sotto i suoi standard, dovrà dunque fare i conti anche con questo nuovo stop e smorzare la sua voglia matta di far ricredere sul suo rendimento. In Spagna, nel frattempo, il nome del cileno è tornato ad occupare le pagine dei giornali per via di voci che riguardano sul mercato un suo possibile rientro in Liga.

Secondo quanto affermato da La Razon, l’Inter avrebbe proposto l’ex centrocampista del Barcellona al Betis Siviglia. Secondo questa informazione, il club nerazzurro avrebbe infatti chiesto al club andaluso il cartellino di William Carvalho, calciatore già seguito pochi mesi fa per via della fisicità di cui Antonio Conte avrebbe bisogno in mezzo al campo. Il portoghese avrebbe un ingaggio nettamente inferiore a quello del cileno visto che guadagna 2,5 milioni di euro, ma una valutazione molto più elevata che si aggira sui 20 milioni.

VIDAL COSTRETTO AD OPERARSI >>>