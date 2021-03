TS – Inter, Sanchez spinge in allenamento e sfida la LuLa per una maglia contro il Torino

Dopo averlo stuzzicato con delle dichiarazioni senz’altro pungenti a metà stagione per via di una condizione fisica poco brillante e dei tanti errori che commetteva sotto porta, nelle ultime settimane Antonio Conte è stato costretto a ricredersi su Alexis Sanchez. Anzi, il centravanti cileno sta facendo di tutto per mettere in difficoltà il tecnico leccese nelle sue scelte di formazione, spingendo come non mai in allenamento per mostrare che il suo grande stato di forma meriterebbe maggiore spazio dal primo minuto.

Contro il Torino, come scritto stamattina da Tuttosport, al momento sono i soliti Lautaro Martinez e Lukaku in vantaggio per l’attacco dell’Inter. Ma non è da escludere una rimonta a sorpresa del Niño Maravilla, altrettanto valido per una maglia da titolare. Conte ha sottolineato più volte che questa voglia matta di Sanchez di voler giocare sempre dal primo minuto non possa che far bene alla concorrenza, ma starà a lui prendere una scelta definitiva ed avere eventualmente la forza per escludere nuovamente il cileno dallo schieramento iniziale o il coraggio per lanciarlo titolare.

PERCHE’ VIDAL HA SCELTO DI OPERARSI >>>