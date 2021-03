GdS – Inter, l’operazione di Vidal strategica per il calendario. E Conte ha due alternative in tasca

Dopo il rinvio delle partite che riguardano le formazioni sudamericane per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, non ci ha pensato due volte l’Inter a programmare di comune accordo con Arturo Vidal un intervento chirurgico in artroscopia per eliminare la sofferenza meniscale del ginocchio sinistro sofferta nelle ultime settimane. Non dovendo più partire con la sua Nazionale, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno stamattina andrà sotto i ferri e nel giro di un mese dovrebbe già recuperare.

Conti alla mano, Vidal potrebbe saltare solamente tre partite. Prima della sosta contro Torino e Sassuolo, mentre dopo lo stop di due settimane di fine marzo dovrebbe rientrare nei convocati del match con il Cagliari dell’11 aprile, saltando nella settimana precedente la gara col Bologna. Una scelta assolutamente strategica presa di comune accordo dallo stesso calciatore e Antonio Conte, che vuole il suo guerriero al meglio delle condizioni per il finale di stagione. Nel frattempo, Gagliardini e Vecino potrebbero rimpiazzare con la loro fisicità l’assenza del cileno in mezzo al campo.

VIDAL COSTRETTO AD OPERARSI >>>