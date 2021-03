Le probabili formazioni di Torino-Inter: Eriksen torna a centrocampo, Conte ha un solo dubbio

Vi sarà un solo ballottaggio in casa Inter in vista del match di domenica pomeriggio contro il Torino. Antonio Conte, infatti, non avendo a disposizione Arturo Vidal – costretto quest’oggi ad operarsi in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro – non avrà grossi dubbi a schierare nuovamente Christian Eriksen dal primo minuto a centrocampo. Il tecnico leccese, invece, non ha sciolto definitivamente le riserve solamente perché in avanti sta facendo un pensiero sulla possibilità di schierare Alexis Sanchez dal primo minuto. Anche se, dalle probabili formazioni di Torino-Inter riprese stamattina da La Gazzetta dello Sport, è in vantaggio Lautaro Martinez per far coppia con Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-INTER

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Gojak, Murru; Verdi, Sanabria. All. Nicola.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro, Lukaku. All. Conte.

