GdS – Inter, novità Young: proposto il rinnovo. Incontro per Ranocchia, Kolarov ai saluti

L'esterno inglese potrebbe prolungare di un anno la sua avventura a Milano

Una storia di 18 mesi, contraddistinta dalla grande professionalità mostrata da Ashley Young e che sembrava dovesse finire con la conquista dello scudetto. L'esterno inglese, che già stava preparando un ritorno al tanto amato Watford in cui chiudere gli ultimi anni della sua carriera, avrebbe clamorosamente ricevuto un'offerta a sorpresa per il rinnovo da parte dell' Inter . In vista di un mercato pieno di incertezze, avere in squadra un calciatore affidabile e capace di poter giocare su entrambe le fasce potrebbe essere un aspetto da non sottovalutare.

Da qui il ripensamento dell'Inter e l'offerta per il rinnovo di un anno alla quale Ashley Young dovrà dare al più presto una risposta. A proposito dei calciatori in scadenza, come scritto da La Gazzetta dello Sport, in settimana Tullio Tinti - agente di Andrea Ranocchia - incontrerà la dirigenza nerazzurra per valutare la possibilità di prolungare per un'altra stagione in virtù della scadenza imminente. Nulla da fare invece per Aleksandar Kolarov che lascerà dopo un solo anno, al suo posto Radu a costo zero potrebbe arrivare dalla Lazio.