Mercato – Inter, Inzaghi blocca Sanchez: spunta l’idea di spalmare l’ingaggio

L'attaccante cileno è stato fondamentale in questa stagione in diversi momenti

Potenzialmente sacrificabile per Antonio Conte, destinato a rimanere nella nuova Inter di Simone Inzaghi: Alexis Sanchez potrebbe verosimilmente proseguire per altre stagioni la sua avventura in maglia nerazzurra. Chiaramente non sarà sufficiente la sola volontà dell'allenatore per trattenere l'attaccante il cileno a Milano, considerati i 7 milioni di euro netti che percepisce annualmente. Proprio per questo motivo la società vorrebbe proporre una nuova intesa al calciatore per ottenere un risparmio considerevole nell'ottica di un ridimensionamento del 15% degli ingaggi di tutta la rosa.