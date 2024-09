Inzaghi annuncia la nuova FIRMA ufficiale dell’Inter

Dopo la vittoria ritrovata nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese, l’Inter è pronta a tornare in campo domani sera alle 21.00 contro la Stella Rossa per la seconda giornata di Champions League. Un match in cui la formazione nerazzurra andrà a caccia della vittoria dopo l’ottimo pareggio maturato al primo turno contro il Manchester City.

Intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Stella Rossa, Simone Inzaghi ha parlato non solo della partita ma anche di calciomercato. Il tecnico nerazzurro, infatti, ha svelato quella che sarà la prossima firma ufficiale dei nerazzurri confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi.

Queste le parole dell’allenatore pronunciate dinnanzi ai giornalisti: “Penso che il rinnovo di Dumfries sia molto probabile, anche se non è stato ancora annunciato. Come Zielinski posso dire già che giocherà”.