L’Inter lo ha scaricato: ribaltone e addio imminente

Le gerarchie all’interno della rosa di Simone Inzaghi potrebbero essere cambiate a poco più di un mese dall’inizio ufficiale della nuova stagione. L’Inter, infatti, nelle ultime uscite ha evidenziato una tendenza che, se confermata nei prossimi incontri, sarebbe a dir poco sorprendente.

Un indizio in tal senso il tecnico interista lo ha lanciato in occasione della vittoria ritrovata in campionato nell’ultimo turno contro l’Udinese. A pochi minuti dal triplice fischio, Inzaghi ha effettuato le ultime due sostituzioni mandando a riposo gli autori dei gol che stavano decidendo il match, Lautaro Martinez e Frattesi. Al loro posto sono invece subentrati Zielinski e soprattutto il Tucu Correa.

Com’è risaputo, l’Inter sino all’ultimo giorno dello scorso mercato ha cercato di piazzare in uscita l’attaccante argentino. Nonostante non rientrasse nei piani del club, il Tucu contro l’Udinese è stato comunque preferito ad un altro centravanti nell’organico, vale a dire Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, considerata come quarta punta nerazzurra ai nastri di partenza, potrebbe aver perso posizioni.

Come segnalato da Calciomercato.it, il suo contratto in scadenza a fine stagione non verrà chiaramente rinnovato. Ciò non esclude anche una possibile cessione anticipata già a gennaio, dietro proposte economiche da circa 5 milioni di euro. In ogni caso, sia per Arnautovic che per Correa questa sarà l’ultima annata con la maglia dell’Inter.

Tra gli obiettivi per la prossima estate, oltre a Jonathan David in scadenza di contratto con il Lille, nei radar nerazzurri è spuntato anche Santiago Castro, rivelazione del Bologna. L’attaccante argentino viene accostato per caratteristiche tecniche a Lautaro Martinez e sarebbe un’interessante alternativa nel reparto offensivo dei nerazzurri.