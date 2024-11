Inzaghi in Premier, corteggiamento continuo: “È successo a settembre”

Fra i temi trattati ieri da Simone Inzaghi durante la conferenza stampa della vigilia di Inter-Arsenal, c’è stato anche quello di un possibile futuro in Premier League. Il tecnico nerazzurro ha ammesso i contatti, ribadendo però di voler rimanere all’Inter. Queste le sue parole:

“La Premier piace a tutti. Ai tempi della Lazio ho avuto la possibilità di andare, e anche qui all’Inter, ma come stavo bene allora sto bene adesso. In futuro si vedrà“.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sono stati almeno tre i club inglesi che recentemente hanno fatto dei tentativi per accaparrarsi Inzaghi: Tottenham, Liverpool e Manchester United. Il contatto più recente, come svelato dal Corriere dello Sport, è stato proprio con i Red Devils ed è datato settembre, durante la sosta nazionali. La panchina di Erik ten Hag vacillava già pesantemente e Inzaghi è stato uno dei nomi sondati ad Old Trafford, ma il piacentino ha rifiutato la proposta.