Lautaro, serve la svolta: “Numeri deludenti in Champions”

Per la prima volta in questa stagione, Lautaro Martinez dovrebbe partire da titolare in Champions League stasera in Inter-Arsenal. L’argentino, fino a questo momento, ha infatti collezionato tre panchine su tre in Europa contro Manchester City, Stella Rossa e Young Boys.

L’orientamento di Simone Inzaghi sembra essere quello di concedere un turno di riposo a Marcus Thuram, scegliendo di schierare il Toro dall’inizio. Il capitano dell’Inter ha motivazioni extra nell’ultimo periodo, essendo rimasto deluso dal settimo posto finale nella classifica del Pallone d’Oro, come d’altronde ammesso pubblicamente.

Nel posizionamento ha forse pesato il rendimento insufficiente in Champions League, o comunque distante dai numeri di altri giocatori top in Europa. Lo fa notare Tuttosport, che ricorda i numeri dell’argentino nella competizione continentale più prestigiosa: 13 gol in 47 presenze totali. Lautaro può cambiare marcia già da stasera, nel big match con l’Arsenal.