Bisseck, firma confermata: “Mancano ultimi dettagli”

Arrivano conferme anche in Germania, precisamente da Sky Sport Deutschland, sulla volontà dell’Inter di rinnovare il contratto di Yann Bisseck, arrivato a Milano dall’Aarhus nell’estate 2023 per 7 milioni di euro.

Il club nerazzurro e il difensore tedesco avrebbero trovato un accordo di massima per il prolungamento di un anno, posticipando la scadenza dal 2028 al 2029, adeguando e migliorando anche il suo ingaggio. L’Inter è infatti molto soddisfatta della sua crescita, nonostante alcune leggerezze commesse nelle ultime partite che denotano ancora margini di miglioramento.

In Germania fanno notare inoltre che il ct della Nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, sta osservando Bisseck con molta attenzione in vista di una possibile convocazione per i prossimi impegni. Da verificare se lo slot di novembre possa essere già quello buono per l’esordio di Bisseck con la selezione maggiore.