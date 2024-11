Inzaghi IRRITATO: “Lo ha fatto notare due volte in conferenza”

L’Inter sta vivendo un periodo molto delicato, fra la corsa scudetto in Serie A che l’ha portata a -1 dal Napoli e una Champions League nella quale i nerazzurri vogliono piazzarsi fra le prime otto in modo da centrare la qualificazione diretta, senza passare dai playoff.

Di sicuro, il calendario in questo periodo non è un alleato dei campioni d’Italia in carica. Come fa notare Tuttosport, lo stesso Simone Inzaghi ha mostrato fastidio per la collocazione dei big match, sempre a seguito di impegni europei: il Milan dopo il Manchester City, la Juventus dopo lo Young Boys e adesso il Napoli dopo l’Arsenal.

Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: “Purtroppo tutti e tre i big match di campionato sono capitati dopo le gare europee, è successo sempre. E anche nel prossimo weekend saremo gli unici ad affrontare uno scontro diretto“.

Ci sono poi altre parole che denotano fastidio, da parte del tecnico. Questa volta nel mirino non c’è il calendario, ma le numerose critiche ricevute dalla sua squadra nonostante i risultati non siano poi così scadenti. Lo ha fatto rispondendo a una domanda riguardante il brutto momento vissuto dall’Arsenal, reduce dalla sconfitta a Newcastle: “Sappiamo come reagiscono le grandi squadre dopo una sconfitta, guardate noi dopo il derby. Abbiamo vinto 7 partite su 8, anche se non sembra…“.