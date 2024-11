Inter-Arsenal, occhio alla sorpresa in attacco: “Può partire titolare”

La formazione dell’Inter che sfiderà l’Arsenal non è ancora stata decisa e Simone Inzaghi si prenderà tutto il tempo necessario per scegliere gli uomini giusti, arrivando fino alle ore a ridosso del match di Champions League.

Una novità rispetto alle indicazioni di queste ultime ore potrebbe riguardare la coppia d’attacco. Al momento, i favoriti per partire dall’inizio sembrano essere Lautaro Martinez e Mehdi Taremi, con Marcus Thuram destinato a un turno di riposo.

Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, non è da escludere che alla fine il francese possa partire da titolare. Si tratterebbe di una scelta sorprendente, considerati gli indizi disseminati negli ultimi minuti di Inter-Venezia, con Thuram in campo fino all’ultimo e Lautaro sostituito al 70′. Da verificare chi sarebbe eventualmente a fargli posto: l’argentino che non è ancora stato schierato dall’inizio in questa Champions, o Taremi che è partito dalla panchina anche contro i lagunari?