“In panchina con l’Arsenal, titolare col Napoli”: il piano di Inzaghi

Fra una rotazione e l’altra dettata da un calendario più che mai congestionato, Simone Inzaghi sta anche gestendo il rientro di alcuni infortunati. Due si erano fermati nella stessa partita, all’Olimpico contro la Roma: Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi.

Se il centrocampista turco è già rientrato in campo per gli ultimi 20 minuti contro il Venezia e sarà titolare contro l’Arsenal, più prudenza sta invece caratterizzando il reinserimento del difensore. L’ex Lazio è stato convocato domenica scorsa ma è rimasto in panchina e dovrebbe fare lo stesso – almeno dall’inizio – questa sera. Secondo il Corriere dello Sport, il piano di Inzaghi è chiaro e riconduce direttamente all’incrocio fra Inter e Napoli, in programma fra quattro giorni.

Sarà quella, infatti, l’occasione in cui Acerbi rientrerà in campo da titolare. E il tecnico vuole averlo al meglio perché il suo avversario diretto sarà Romelu Lukaku, in un duello fisico e psicologico che si preannuncia incandescente.