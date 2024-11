Inzaghi allontana la Premier: “All’Inter mi sento a casa”

A poche ore da Inter-Arsenal, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parla in esclusiva a Prime Video, allontanando anche le voci sulla Premier League. Queste le sue dichiarazioni:

FORMAZIONE – “Non possiamo fare tanti calcoli, stiamo ragionando partita dopo partita. È normale che siamo alla sesta in 18 giorni, quindi dobbiamo essere attenti. Dovrò fare delle valutazioni molto attente in vista della miglior formazione possibile per domani, considerando che affrontiamo squadra di grandissimo valore“

RITORNO CALHANOGLU – “Conosciamo tutti quello che rappresenta per noi, è rientrato domenica giocando una mezzora di qualità e quantità. Calhanoglu e Acerbi sono due rientri importanti per noi, per la Champions avremo tutti a disposizione tranne Carlos Augusto, oltre a Correa e Palacios che non sono in lista“.

CLASSIFICA CHAMPIONS – “Noi e l’Arsenal abbiamo avuto un percorso simile, tutte e due 7 punti: un buon bottino dopo tre gare. Se però gli altri anni dopo tre partite avevi già qualcosa di delineato in testa, quest’anno si possono fare pochi calcoli e bisogna affrontarle tutte al meglio. Domani sfidiamo una delle migliori squadre d’Europa“.

VINCERE LA CHAMPIONS – “Penso sia il pensiero di tutti. L’Inter ha l’obbligo di arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni cui partecipa. In queste stagioni siamo stati molto bravi perché abbiamo vinto uno scudetto e delle coppe, a volte abbiamo perso come nella finale di Champions. Ma abbiamo sempre fatto il nostro massimo e possiamo promettere che daremo tutto in ogni competizione“.

ESSERE IL FERGUSON DELL’INTER – “Sappiamo che nel calcio italiano è qualcosa di molto difficile. Io sono molto contento qui all’Inter e sto cercando di fare il mio percorso nel migliore dei modi, come fatto alla Lazio precedentemente, dove sono rimasto più di sei anni. All’Inter è il quarto anno, l’obiettivo è quello di rimanere: qui mi sento a casa, sto bene con la società e i tifosi“.