Il Messaggero – Inzaghi potrebbe lasciare la Lazio a fine stagione: c’è l’Inter di mezzo?

Dopo una prima indiscrezione lanciata la scorsa settimana, Il Messaggero è tornato sulla possibilità di un addio di Simone Inzaghi a fine stagione dalla Lazio. Il tecnico biancoceleste, dopo il deludente pareggio di Benevento, ha ricevuto infatti una dura strigliata da parte del presidente Claudio Lotito, che ha ripreso anche Angelo Peruzzi ed Igli Tare per il campionato al di sotto delle aspettative che sta disputando la squadra nonostante gli investimenti fatti sul mercato.

Sebbene in Champions League la Lazio abbia svolto un buon percorso arrivando agli ottavi, è in campionato che il presidente biancoceleste si sarebbe aspettato di più. Sebbene l’arrabbiatura, come spesso accade, è destinata a rientrare senza aprire casi all’interno della società, Inzaghi starebbe meditando seriamente l’addio a fine stagione. Una riflessione scaturita dall’ennesima critica ricevuta da Lotito, ma anche dalla possibilità che l’Inter possa spendere la sua candidatura in caso di addio di Conte.

