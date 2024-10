Inzaghi nel mirino della Premier: c’è la data dell’assalto

Con il poker rifilato alla Stella Rossa, ieri sera Simone Inzaghi ha trovato la seconda vittoria consecutiva dopo quella messa a segno in campionato contro l’Udinese. Una buona prestazione della sua Inter che finalmente ha mantenuto la porta inviolata, trasmettendo segnali incoraggianti di ripresa anche in virtù della crescita che tutti i tifosi si aspettano di vedere da qui in avanti.

L’ennesima gara in cui la formazione nerazzurra ha mostrato un ottimo calcio che ben si sposa con le esigenze richieste in campo europeo. Un successo che mette ulteriormente in evidenza l’ottimo lavoro svolto dal tecnico nerazzurro e che non sarà di certo passato inosservato agli occhi di un top club che da mesi segue con grande interesse i suoi progressi in panchina.

Come confermato questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, Inzaghi rientra nella lista dei candidati stilata dal Manchester United per prendere il posto di Erik ten Hag in panchina. Un cambio previsto solamente per la prossima estate, salvo possibili ribaltoni anche a stagione in corso.

In virtù del contratto appena rinnovato sino al giugno 2026, l’Inter si sente abbastanza sicura in questo momento su Inzaghi. Se Ten Hag venisse poi esonerato nel bel mezzo della stagione, lo United non avrebbe alcuna chance di arrivare al tecnico italiano. Ad ogni modo, anche ipotizzando un cambio di ‘casacca’ per la prossima estate, sarebbe prematuro avanzare adesso qualsiasi genere di ragionamento.