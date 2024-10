Inter, tutti pazzi per Taremi: “Si accende nel momento più difficile”

Non poteva che essere Mehdi Taremi il vincitore del premio MVP di Inter-Stella Rossa assegnato dall’Uefa. Quella di ieri sera è stata senza alcun dubbio la miglior prestazione dell’attaccante iraniano con la maglia nerazzurra, nonostante avesse già mostrato sprazzi del suo talento anche nella prima trasferta europea contro il Manchester City.

Due assist messi a referto e la prima rete siglata con la maglia dell’Inter per Taremi ieri sera: una prova che ha strappato gli applausi di tutti i tifosi presenti a San Siro e che ha trasmesso grande fiducia a Simone Inzaghi in vista delle rotazioni future. Di questo parere sono stati anche i principali quotidiani sportivi in Italia che hanno esaltato l’ex Porto con voti altissimi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – Un diesel che si accende nel momento più difficile: due assist voluti, con tanto di recupero palla, e il primo gol nerazzurro su gentile omaggio di Lautaro.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Compensa i pochi pericoli a livello offensivo con un prezioso lavoro per la squadra. Si unisce alla festa trasformando il rigore.

TUTTOSPORT 8 – Encomiabile per la tenacia: strappa a Krunic la palla che porta al 2-0, a Spajic quella per il 3-0, il lavoro che fa là davanti è incredibile e finalmente si sblocca su rigore.

PASSIONE INTER 7.5 – Primo tempo in sordina, ma con qualche lampo: un paio di ottimi palloni per Arnautovic e un recupero in pressione in una zona interessante. Antipasto del pallone sradicato al limite dell’area avversaria e servito con lucidità ad Arnautovic per il 2-0. Replica con Lautaro e poi trova dal dischetto la prima rete nerazzurra.