Record – Trattativa avviata per Joao Mario: lo Sporting lo vuole a titolo definitivo

L'attuale valore di mercato di Joao Mario è di 12 milioni di euro

Arrivano notizie confortanti dal Portogallo per le casse dell'Inter. Lo Sporting Lisbona ha ufficialmente avviato la trattativa con la società nerazzurra per acquistare Joao Mario. Così riporta quotidiano portoghese Record: sembra essersi trovata, quindi, l'intesa comune per quanto riguarda il futuro del centrocampista che, nelle ultime settimane, aveva ribadito il suo desiderio di restare in patria.