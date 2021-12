Mercato – Tentativo a gennaio per Kostic: se Perisic rinnova, occhi su Parisi

Attenzione anche al PSG: in uscita da Parigi due possibili occasioni per l'Inter

Alessio Murgida

La più grande incognita nella formazione di Inzaghi, probabilmente, si chiama Ivan Perisic. Non è ancora chiaro se il croato rinnoverà e ogni tipo di discorso è stato rinviato al nuovo anno. In attesa di novità, l'Inter si sta muovendo per non farsi trovare impreparata. Come sappiamo, il nome più caldo è quello di Filip Kostic: l'esterno dell'Eintracht, però, difficilmente si muoverà a gennaio ma la società nerazzurra cercherà comunque di fare un tentativo.

Anche se c'è da considerare un aspetto importante: se infatti Perisic rinnoverà il suo contratto, un trasferimento del serbo a Milano non sarebbe più così plausibile dato che, probabilmente, Kostic non verrebbe per essere una riserva.

Per questo motivo, come riporta Tuttosport, l'Inter non esclude la possibilità di andare su un profilo più giovane, che accetti di fare la panchina ed essere il sostituto di Perisic. In questo senso interessa molto Fabiano Parisi, esterno nell'Empoli di Andreazzoli. Da Parigi invece, sponda PSG, vogliono sbarazzarsi di Kurzawa e Diallo: due possibili occasioni per la squadra mercato nerazzurra.