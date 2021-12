Inter-Torino: le probabili formazioni del match di questa sera

Le scelte dei due tecnici

Inzaghi ha pochi dubbi di formazione: non vuole cali di concentrazione proprio ad un passo dalle meritate vacanze. Perciò spazio ai titolari, anche se con un grosso punto di domanda. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport infatti, l'unico neo è non aver ancora scelto chi rileverà a centrocampo Barella, squalificato. Il principale indiziato sembra Arturo Vidal, in vantaggio su Gagliardini, ma anche Vecino e Sensi scalpitano per una maglia da titolare. In 4 per un posto dal primo minuto quindi. Per il resto confermata in blocco la squadra migliore possibile.