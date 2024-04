La BBC chiama Inzaghi in Premier: “Inter perde pezzi, ma lui migliora”

Simone Inzaghi è diventato l’allenatore del momento. Sottovalutato da molti ai suoi primi due anni trascorsi sulla panchina nerazzurra, grazie ad un’ultima straordinaria stagione ha fatto ricredere davvero tutti. Dopo aver sfiorato la Champions League lo scorso anno, il tecnico dell’Inter si appresta ad alzare il suo primo scudetto da allenatore, probabilmente il trofeo più importante tra quelli conquistati nella carriera trascorsa in panchina.

Una crescita che ha attirato l’attenzione di grandi club nei suoi confronti, specialmente in Inghilterra. L’Inter, che vuole blindare al più presto il suo allenatore, anche per questa ragione a fine campionato riprenderà i dialoghi per il rinnovo offrendo al tecnico un prolungamento fino al giugno 2027.

Nuovi attestati di stima verso Inzaghi sono arrivati nel frattempo dalla BBC che sulle proprie pagine ha definito il modo di giocare dell’Inter “allettante”. Il prestigioso quotidiano ha speso grandi complimenti per il tecnico nerazzurro: “Devi semplicemente sederti e applaudire una squadra che porta ogni calciatore in campo a partecipare alle giocate offensive, permettendo che quattro degli ultimi cinque gol vengano segnati dai difensori. L’Inter ogni anno continua a perdere alcuni dei suoi migliori giocatori per sopravvivere finanziariamente, ma i risultati continuano, lo stile di gioco si evolve e migliora”.

La BBC, che ha ribattezzato Inzaghi come il ‘Normal One’, ha poi chiuso con una sorta di richiamo in Premier League per l’allenatore: “Non insegue né riconoscimenti né le luci della ribalta. Lui è davvero ‘the normal one’. Può il ‘Normal One’ diventare lo ‘Special One’ di una squadra inglese?”.