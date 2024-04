VIDEO – L’azione più SOTTOVALUTATA dell’Inter: GOL in 8 passaggi

Probabilmente a causa della rete trovata su una conclusione masticata da Alexis Sanchez, è passata completamente inosservata l’azione da cui è scaturito il raddoppio dell’Inter lo scorso lunedì sera a San Siro contro l’Empoli.

Un’azione da manuale quella orchestrata dai nerazzurri, iniziata da un recupero difensivo di Acerbi per Audero e completate in solo 8 passaggi compreso l’assist al bacio di Dumfries per Sanchez. Palla in verticale, scarico, centrocampo in un movimento perpetuo e finalizzazione perfetta più nell’assist e che nella ‘conclusione’: il manifesto del gioco di Simone Inzaghi.

Questo il video dell’azione vista dall’alto: