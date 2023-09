La NUOVA priorità dell’Inter: Marotta prepara un RINNOVO a sorpresa

E’ tempo di pensare ai rinnovi di contratto in casa Inter. Lasciato alle spalle il mercato della scorsa estate, il club nerazzurro ha intenzione di correggere alcuni errori del passato. L’obiettivo, infatti, è quello di evitare che possano ripresentarsi altri casi simili a quelli che hanno visto protagonisti nell’ultimo biennio Ivan Perisic e Milan Skriniar.

Se quello legato a Lautaro Martinez rappresenta un capitolo a parte per via dell’importanza ricoperta dal nuovo capitano interista, come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter si appresta a preparare almeno altri tre rinnovi di contratto legati a Mkhitaryan, Dimarco e Dumfries.

A sorprendere è soprattutto l’esterno olandese, il cui nome negli ultimi due anni è stato più volte accostato alla lista dei possibili partenti. Nonostante lo stupore generale, la trattativa che l’Inter sta iniziando di intraprendere trova una sua logica. Non solo per l’importanza che il calciatore ha rappresentato sin dal suo arrivo in maglia nerazzurra, ma anche perché il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2025. Dumfries guadagna attualmente 2,5 milioni e con ogni probabilità andrà a ricercare un ingaggio più importante.

L’opinione di Passione Inter

Per logica di mercato, quello di Dumfries è un rinnovo che va risolto quanto prima per evitare di entrare nell’ultimo anno di contratto senza alcun accordo. L’obiettivo dell’Inter di fare una plusvalenza con una sua cessione rimane sempre valido, sia per l’età del ragazzo che per le ottime prestazioni con cui l’esterno olandese ha iniziato la nuova stagione.