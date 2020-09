La Stampa – Inter, Gervinho torna di moda come quarta punta: Esposito è la chiave

Abbiamo spesso parlato di una quarta punta, quella richiesta da Antonio Conte per la sua Inter, più simile a Romelu Lukaku come caratteristiche, dal momento che nelle idee dell’allenatore dovrebbe far rifiatare di tanto in tanto proprio il centravanti belga garantendo al reparto offensivo la stessa preziosa fisicità. Ecco, in tal senso il nome di Gervinho – questa mattina accostato nuovamente ai nerazzurri sulle pagine de La Stampa – si discosta nettamente da altri profili sondati in precedenza dal club.

L’attaccante ivoriano di proprietà del Parma, è effettivamente uno di quei calciatori in uscita che potrebbe rappresentare un’ottima opportunità di mercato a basso costo, ma allo stesso tempo potrebbe non avere la stessa funzionalità nell’attacco interista che invece avrebbe un calciatore con le caratteristiche di Giroud o Llorente. Ad ogni modo, in caso di trattativa, la chiave per convincere gli emiliani potrebbe essere il giovane Sebastiano Esposito, possibile prossimo innesto per il neo tecnico Liverani con la formula del prestito secco.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<