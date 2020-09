L’agente Bara su Brozovic: “Sta bene all’Inter, ha voglia di vincere. Via da Milano? Sì, ma ad una condizione”

Schierato per certi versi anche a sorpresa dal 1′ nella sfida di ieri sera sulla Fiorentina, vincendo il ballottaggio finale su Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic continua ad essere accostato a voci di mercato che lo riguardano direttamente. Il centrocampista croato, nella gara vinta contro la Fiorentina, non è sembrato però nelle migliori condizioni, risultato difatti tra i peggiori in campo per rendimento tra le fila della formazione nerazzurra

Del suo futuro, nell’intervista sulle pagine di calciomercato.com, ha parlato il noto agente croato Andy Bara. Le sue parole: “E’ uno dei giocatori migliori dell’Inter. Si trova molto bene a Milano e all’Inter, ma è chiaro che dopo anni può venire anche la voglia di cambiare. Ora è contento, se dovesse lasciare l’Inter lo farebbe solo per un club che abbia maggiori possibilità di vincere titoli. E non è facile, perché l’Inter è un grande club con molte possibilità di vincere”.

