Mercato – Caos Schalke, esonerato Wagner: l’Inter monitora Kabak

Tra i principali candidati individuati dall’Inter per rimpiazzare l’eventuale partenza di Milan Skriniar, c’è il giovane centrale dello Schalke 04 Ozan Kabac. Il classe 2000 è un obiettivo concreto per la formazione nerazzurra e potrebbe essere strappato anche a cifre inferiori al suo reale valore che, secondo gli ultimi aggiornamenti di Transfermarkt, ammonta a 30 milioni di euro. Nel frattempo, in Germania, è stato ufficializzato l’esonero del tecnico David Wagner.

Una notizia che potrebbe avere forti ripercussioni sul mercato dello Schalke 04 e che indirettamente potrebbe così riguardare anche la stessa Inter. Secondo quanto scritto questa mattina da gianlucadimarzio.com, il centrale turno rimane in cima alla lista dei pensieri del club nerazzurro. Prima, però, andrà valutata attentamente la situazione di Milan Skriniar, ancora nel vivo delle trattative con il Tottenham di José Mourinho, ma considerato pur sempre un elemento importante per la dirigenza interista.

