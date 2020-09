GdS – La moviola di Inter-Fiorentina: “Calvarese equilibrato nelle scelte. L’episodio del rigore mostra che…”

E’ stata tutto sommato una partita ben diretta dall’arbitro Calvarese, quella di ieri sera tra Inter e Fiorentina. Il fischietto di Teramo, nonostante la grande intensità della gara, ha sempre dato l’impressione di avere sotto controllo il match, riuscendo a gestire con grande polso gli episodi più discussi. Come in occasione del rigore che era stato concesso inizialmente all’Inter sull’intervento di Caceres alle spalle di Lautaro Martinez, ma immediatamente revocato con l’ausilio delle immagini dal Var che hanno fatto cambiare la scelta iniziale presa dal direttore di gara.

Ecco la moviola di questa mattina, realizzata da La Gazzetta dello Sport: “L’episodio principe sul piano arbitrale della notte di San Siro è al 18’. Lautaro Martinez va giù in area apparentemente dopo un contatto con Martin Caceres. Calvarese non ha dubbi e indica il dischetto. L’uruguaiano viene anche ammonito: grida e strepita tentando di discolparsi. Ma già i primi replay mostrano che qualcosa non torna. È di questo avviso anche il Var Giacomelli che invita il direttore di gara al monitor per la prima volta quest’anno: qui è chiaro che Caceres tocca prima il pallone. Basta un istante e Calvarese torna sui suoi passi: né rigore né giallo. Per il resto è una partita ben diretta, con polso fermo ed equilibrio sui cartellini”.

