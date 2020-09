Mercato – Le ultime sul futuro di Skriniar: cosa sta succedendo?

Nella gara contro la Fiorentina, la difesa dell’Inter è stata in affanno. L’assenza di Stefan De Vrij per squalifica e di Milan Skriniar, in panchina, hanno fatto soffrire la squadra nerazzurra. Ma qual è il vero motivo della panchina di Skriniar? Piero Ausilio, direttore sportivo, ieri ai microfoni di DAZN, l’ha tolto dal mercato.

Come riporta calciomercato.com, la panchina dello slovacco significa trattativa possibile e mercato di mezzo. Quel mercato che vede una trattativa con il Tottenham, nonostante sia stata smentita. L’Inter lo ritiene un giocatore che può partire solo a condizioni importanti e pretende tanto proprio perché il Tottenham ha chiesto e preteso 27 milioni per Skriniar a gennaio.

Per Skriniar, i nerazzurri chiedono 60 milioni e può scendere a 50 più bonus, altrimenti resta a Milano. Qualora dovesse andare via, si proverà l’assalto a Milenkovic della Fiorentina, ma se Commisso dovesse chiedere 40 milioni, si punterà su Smalling e Kabak.

