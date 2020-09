L’Equipe – Retroscena Icardi: Tuchel aveva bocciato il riscatto. Ecco come Leonardo lo ha convinto

Il riscatto operato lo scorso maggio per il cartellino di Mauro Icardi per una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro, ha causato non poche discussioni in casa Paris Saint Germain. Questa mattina, infatti, L’Equipe ha raccontato un clamoroso retroscena di mercato che riguarda proprio il centravanti argentino. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano francese, all’interno della squadra parigina c’era infatti chi ne avrebbe volentieri fatto a meno.

Si tratta dell’allenatore Thomas Tuchel, il quale era tutt’altro che convinto di voler trattenere in squadra Mauro Icardi, come dimostrato dalla scelta di puntare su Choupo-Moting a partita in corso sia in semifinale che in finale di Champions League. A convincere il tecnico tedesco, come si poteva immaginare, è stato invece il direttore sportivo Leonardo. Il brasiliano, riuscendo ad ottenere un maxi sconto da 15 milioni di euro rispetto ai 65 che erano stati precedentemente pattuiti, ha fatto sì che Tuchel cambiasse idea accettando l’acquisto a titolo definitivo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<