Di Francesco insiste: “Nainggolan? Vuole tornare, siamo pronti a riprenderlo. Contento per Godin”

Continua a non farsi scrupoli pubblicamente Eusebio Di Francesco, nei ripetuti inviti rivolti a Radja Nainggolan a tornare al Cagliari. Nonostante il calciatore sia ritornato all’Inter ed è stato pure utilizzato da Antonio Conte all’esordio in campionato contro la Fiorentina a gara in corso, il tecnico abruzzese dopo la sconfitta maturata ieri pomeriggio contro la Lazio, ai microfoni di Radio 1 ha lanciato l’ennesimo appello rivolto al centrocampista belga.

Va ricordato che, dopo il prestito secco della scorsa stagione in Sardegna, l’Inter ha chiarito di non essere più disposta a soluzioni a titolo temporaneo, ma di voler accettare solamente offerte per il trasferimento congrue al valora del cartellino del calciatore. Vediamo intanto quelle che sono state le dichiarazioni di Di Francesco: “Godin è già arrivato e ne sono contento, poi c’è Radja che rivuole il Cagliari. Nainggolan vuole tornare e anche da parte nostra c’è la voglia di riprenderlo, valutiamo anche altre situazioni”.

