Lautaro, no a due big spagnole: cerca rivincita dopo le lacrime di San Siro

L'argentino non ne ha voluto sapere delle altre squadre

Ultima giornata di campionato, Inter-Sampdoria. La vittoria non basta: lo Scudetto va al Milan. Lautaro avrebbe raccontato a chi gli è vicino - rivela La Gazzetta dello Sport - che un dolore così, su un campo di calcio, non lo aveva mai provato. L'argentino vuole ripartire da lì, da quelle lacrime: con un Lukaku in più.