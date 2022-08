Colpo in difesa Inter – Akanji il favorito, Acerbi alternativa: ma occhio a Todibo

Cercasi colpo in difesa, ma senza urgenza. Mancano 20 alla chiusura del calciomercato e, a meno di cessioni di Skriniar o Dumfries, l'Inter è al completo per il 99%. L'1% è rappresentato dal difensore centrale, il vice-de Vrij, il colpo "low-cost". Insomma, chiamatelo come volete: ma un giocatore manca. In questo momento, sono tre i nomi più per la difesa nerazzurra. Vediamo un po'.