Lecce-Inter, le probabili formazioni: Brozo e de Vrij ok, un assente per Inzaghi

Alle ore 20.45 di sabato 13 agosto si disputerà Lecce-Inter, prima giornata del campionato di Serie A 2022/23. Marco Baroni e Simone Inzaghi si apprestano a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista dell'esordio al Via del Mare, che per l'occasione sarà tutto esaurito con più di 30.000 tifosi presenti. Per i nerazzurri settimana un po' travagliata, in virtù dei problemini fisici accusati da Brozovic, de Vrij e D'Ambrosio. Nelle ultime ore però sono arrivate anche delle buone notizie, dato che i primi due sono recuperati e disponibili per la trasferta. Molto difficile invece contare sulla presenza di D'Ambrosio, che lavorerà per esserci in vista di Inter-Spezia, 2a giornata in programma sabato prossimo a San Siro.