GdS – Dzeko a Milano? L’Inter non cambia idea su Lautaro: passi in avanti per il rinnovo. I dettagli

Lo sbarco di Edin Dzeko a Milano permetterebbe a Conte di poter contare su un pacchetto offensivo davvero esplosivo con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Il tecnico nerazzurro avrebbe solo l’imbarazzo della scelta, è chiaro che l’arrivo del bosniaco cambierebbe le gerarchie in avanti ma l’Inter sembra avere le idee chiare sul mercato.

Anche infatti con un possibile arrivo di Dzeko, l’Inter è intenzionata a puntare a lungo su Lautaro Martinez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri si sono registrati altri passi in avanti nella trattativa per il rinnovo di contratto del Toro.

Gli agenti per la terza volta hanno incontrato la dirigenza nerazzurra nella sede, la volontà è quella di arrivare in tempi rapidi a una bozza di accordo fino al 2024 che tolga anche la clausola da 111 milioni valida fino al 10 luglio di ogni anno. Da limare la distanza sull’ingaggio: Inter non vuole andare oltre 4,5 l’anno, Lautaro ne chiede di più.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<