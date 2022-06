“Lautaro indispensabile”. Marotta conferma il Toro al centro del progetto Inter

Alcune voci di mercato , che non si sa bene da dove arrivino sembrano quasi delle entità dell'Iperuranio, ci provano da diversi mesi a rimettere Lautaro in mezzo alle cessioni dell' Inter ma la realtà dice altro. Già dal vertice di mercato dello scorso 24 maggio, era emersa (tra Inzaghi e la società) la volontà di tenere a tutti i costi l'argentino (nonostante la necessità di una sacrificio importante).

Questa volontà viene confermata, per l'ennesima volta: questa volta a parlare è Beppe Marotta. L'a.d. dell'Inter ha detto diverse cose interessanti sul mercato dell'Inter, tra cui ovviamente il nome di Lautaro: "Dobbiamo cercare di chiudere in attivo la campagna trasferimenti e contenere i costi dei salari, in quest'ottica agiamo, ma il nostro interesse è mantenere una squadra forte. È giusto che sia così per la storia di questo club, in quest'ottica consideriamo Lautaro indispensabile per poter proseguire con questi obiettivi".