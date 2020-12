Lautaro via grazie a Mendes, in Spagna insistono: “Asta con prezzo alle stelle”. Ma ecco la verità

Lautaro Martinez continua ad essere uno degli uomini mercato più chiacchierati di Spagna. L’indiscrezione secondo cui il Toro si sarebbe affidato a Jorge Mendes per trovare una squadra in cui trasferirsi lasciando l’Inter è stata rilanciata da Marca qualche giorno fa. Nell’immediatezza, però, noi di PassioneInter abbiamo intervistato in esclusiva l’agente di Lautaro, Beto Yaqué, che ci ha prontamente smentito il contatto tra il suo assistito ed il potente procuratore. Ciononostante, quest’oggi è il Mundo Deportivo a gettare nuovamente benzina sul fuoco: “Mendes è pronto a scatenare l’asta”, scrive il quotidiano.

In Spagna, infatti, continuano a sostenere come il procuratore portoghese sia pronto ad offrire il Toro ai più importanti club d’Europa, così da scatenare l’asta ed alzare il prezzo alle stelle. Non è ben chiaro quali siano i club attualmente non tanto interessanti, quanto dotati della disponibilità economica di strappare Lautaro all’Inter. La verità però, stando a quello che ha dichiarato il suo agente ai nostri microfoni, è che il 10 argentino sta bene ed è felicissimo di restare a Milano.

