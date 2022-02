GdS – L’Inter potrebbe sacrificare Lautaro: c’è la cifra per venderlo

L'argentino è uno dei pezzi pregiati della rosa nerazzurra

Nel discorso di Marotta di ieri, ci sono state delle parole anche per Lautaro : "In questo momento gli manca solo il gol: sta a a noi supportarlo". Nonostante ciò, il Toro si troverà comunque a un bivio quest'estate: andare o restare?

Secondo La Gazzetta dello Sport, Lautaro è tra i profili più appetibili per un'eventuale cessione in termini di mercato in autosufficienza. Ormai il club nerazzurro ci ha insegnato che di incedibile non c'è nessuno e, a fronte dell'offerta giusta, chiunque può essere venduto per continuare la strategia del player trading.