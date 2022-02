Gosens corre verso la convocazione: avrà qualche minuto contro il Genoa?

Le ultime da Appiano sulle condizioni dell'esterno tedesco

Simone Inzaghi presto potrebbe regalare la prima gioia a Robin Gosens . Come fa sapere La Gazzetta dello Sport , contro il Genoa potrebbe arrivare la prima convocazione per l'esterno tedesco.

L'ex Atalanta sta accelerando i tempi per tornare a disposizione, anche se sarà difficile vederlo in campo per qualche minuto a Genova. Si tratta comunque di una convocazione simbolica.