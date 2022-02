TS – Zhang rifiuta un’offerta da 900 milioni: in corso altre negoziazioni?

Le ultime sul futuro del club nerazzurro

Tuttosport fa sapere che: "Secondo indiscrezioni, nelle scorse settimane Suning ha rifiutato un'offerta per comprare il club nerazzurro, pari a 900 milioni di euro . Secondo altre indiscrezioni, sarebbero in corso altre negoziazioni che potrebbero portare a sviluppi nei prossimi mesi".

Le offerte dovrebbero avere provenienza americana (come la maggior parte di imprenditori o fondi finanziari che stanno rilevando club in Italia). Antonello, qualche giorno fa, al Financial Times ha confermato come la proprietà Zhang sia impegnata in un investimento di lungo termine con il club.