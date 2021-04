CdS – Lautaro a caccia di un nuovo agente: sarà lo stesso di Hakimi?

L'attaccante è vicino alla firma del rinnovo di contratto

Lautaro Martinez è una delle punte di diamante dell'Inter che guidata da Antonio Conte sta puntando allo scudetto, ma i discorsi per il rinnovo sono attualmente in stallo. Non c'è alcun dubbio sulla volontà di proseguire il rapporto con il club di Viale della Liberazione, ma la rottura fra il giocatore ed il suo agente ha frenato un momento le trattative.