Sacchi su Conte: “Ottimo lavoro, ha migliorato l’Inter”. Poi parla del futuro

L'ex tecnico dice la sua sull'allenatore nerazzurro

L'ex tecnico Arrigo Sacchi è tornato a parlare della partita vinta dall'Inter contro il Sassuolo, in un intervento sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La capolista colleziona la decima vittoria di fila e consolida il primato in solitaria. Stavolta è toccato al Sassuolo, battuto per 2-1 dai nerazzurri nel recupero di campionato. Conte ha preferito non correre rischi, ha voluto lasciare il dominio del pallone ai giovani di De Zerbi, aspettando i loro errori o sfruttando le letali ripartenze dei suoi. Hermann Hesse diceva: «L’intelligenza è bene, la pazienza è meglio». Il tatticismo, la pazienza e la qualità degli interisti alla fine hanno avuto la meglio"