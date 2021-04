Cm.com – Ranocchia e Maksimovic, destini incrociati: ci prova anche la Lazio

Iniziano le riflessioni in vista della prossima sessione di mercato

Raffaele Digirolamo

In casa Inter sta iniziando il lavoro di programmazione della stagione che verrà, con i primi discorsi che riguardo quella che sarà la prossima sessione di mercato. Con ogni probabilità la dirigenza nerazzurra andrà ad investire soprattutto in difesa, dove ci sono due giocatori che potrebbero vedere scadere il loro contratto: Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia. L'addio del primo è praticamente scontato, mentre valutazioni sono in corso per quanto riguarda il secondo.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, l'idea dell'Inter è quella di rinnovare il contratto da Ranocchia, ma una decisione in tal senso non è stata ancora presa. In ogni caso, dalle parti di Viale della Liberazione sono alla ricerca di eventuali alternative non particolarmente onerose.

Uno dei profili attenzionati è quello di Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto con il Napoli e con un ingaggio simile a quello attualmente percepito dal difensore dell'Inter. Le strade del club, in ogni caso, potrebbero incrociarsi con quelle della Lazio, che ha messo i due calciatori nel mirino per rinforzare il pacchetto arretrato.

Su Ranocchia ci sarebbe anche il Sassuolo, mentre la Roma ha puntato gli occhi su Maksimovic.