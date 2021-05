Kicker – Rebus Lazaro, per l’Inter è fuori dal progetto tecnico: il piano del Borussia M

Il club tedesco non lo riscatterà ma è pronto a trovare un nuovo accordo con l'Inter

Valentino Lazaro, esterno austriaco in prestito nell'ultima stagione al Borussia Monchengladbach, non verrà riscattato entro il 30 giugno dal club tedesco e farà ritorno all'Inter, ma non sono da escludere colpi di scena nei prossimi giorni sul mercato.