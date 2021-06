L’Inter fa sul serio per Lazzari, per Inzaghi è lui il dopo Hakimi: fissato il prezzo. Lotito infastidito

Il marocchino è vicino al Chelsea, Inzaghi ha chiesto alla dirigenza nerazzurra il suo ex esterno

Sono giorni importanti per l'Inter in ottica calciomercato . Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea starebbe accelerando per battere la concorrenza del Psg e assicurarsi Achraf Hakimi: i campioni d'Europa sono pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro e il cartellino di Marcos Alonso , profilo più gradito dai nerazzurri.

La dirigenza dell'Inter non resta ferma e si guarda attorno alla ricerca di un sostituto da regalare ad Inzaghi per il suo 3-5-2. E l'erede di Hakimi potrebbe arrivare proprio dalla sua ex Lazio: secondo quanto riportato da Il Messaggero, la società nerazzurra, su suggerimento proprio di Inzaghi, avrebbe cominciato a muoversi in modo cauto per sondare il terreno dell'esterno laziale Manuel Lazzari. Lotito e Tare sarebbero molto infastiditi da questa mossa: il prezzo è fissato a 25 milioni di euro.